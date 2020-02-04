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Посадившую за руль ребенка женщину оштрафовали

13:45
  • вторник
  • 04 февраля 2020

На нарушительницу составлено более десятка административных протоколов

Женщину, посадившую за руль взятого в аренду автомобиля ребенка, привлекли к административной ответственности. К нарушительнице применили сразу несколько статей кодекса.
Женщина посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля в Москве

"В настоящее время гражданка, арендовавшая автомобиль "каршеринг", привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КРФоАП "Нарушение правил перевозки людей", по статье 12.6 КРФоАП "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов", – приводит РИА Новости сообщение начальника управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Владимира Васенина.

Кроме того, на гражданку составлено 11 административных протоколов – за уклонение от исполнения административного наказания, а также за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав. Ранее Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело. В ведомстве заявили, что она посадила ребенка за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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