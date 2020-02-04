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Лукашенко завершил "ледниковый период" в отношениях с США

14:11
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Белорусский лидер утверждает, что следует совету Путина

"Период холода" в отношениях Белоруссии и Соединенных Штатов закончился, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер утверждает, что, налаживая контакты с Вашингтоном, он следует совету президента России Владимира Путина.
Помпео пообещал обеспечить Лукашенко нефтью и снять с него санкции

"Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился", — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Рассказывая работникам Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" об итогах визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, Александр Лукашенко выразил удивление, что некоторые негативно воспринимают его контакты с американским руководством. Белорусский лидер привел свой разговор с Владимиром Путиным.

"Он мне говорит: "Слушай, ну я тебя прошу, ты с ними как-нибудь помягче". Я говорю: "В чем помягче?" — "Не ссорься, с ними надо налаживать отношения", — изложил Лукашенко беседу с российским президентом.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас он следует именно этим рекомендациям, налаживая отношения Минска и Вашингтона.

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