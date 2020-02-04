Орбакайте в мини-шортах показала стройные ноги

Звезда восстанавливается после травмы

48-летняя певица Кристина Орбакайте, которая перенесла свои февральские концерты из-за перелома лодыжки, объявила о скором возвращении на сцену.

Заслуженная артистка России выложила в Instagram черно-белую фотографию, где она стоит на сцене с микрофоном в руках. На артистке шифоновая блуза и мини-шорты. Дочь Примадонны широко улыбается и выглядит счастливой.

"Скоро буду на сцене!" - подписала снимок травмированная певица. В качестве одного из хештегов она использовала фразу "С любовью в душе".

Эффектный наряд и стройные ноги звезды не оставили равнодушными ее поклонников и друзей.

- Крис, пусть заживает быстрее! - написала телеведущая Екатерина Стриженова.

- Бомба! - восхитилась актриса Олеся Судзиловская.

- Ух, какая… потрясающе красивая.

- Ах! Какие ножки!

- Очень похожа на маму свою Аллу Борисовну. Она такой же была когда-то в свои молодые годы. Все повторяется... мамина дочка!

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что она попробовала передвигаться на костылях, но это оказалось медленно, неудобно и больно. В итоге она купила в США специальный самокат, с помощью которого можно передвигаться быстро и без боли.

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