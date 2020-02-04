Названы продукты, убивающие иммунитет

От них лучше отказаться
Диетолог перечислила продукты, которые негативно сказываются на состоянии иммунной системы человека.
"Иммунитет — это сторож, борющийся с внешними и внутренними врагами. Продукты могут содержать инфекции, грибок, трансжиры", - объяснила врач Елена Соломатина.
В первую очередь, это сахар. Он блокирует образование белых кровяных телец из-за чего страдает иммунная система, а также провоцирует диабет.
На втором месте – животный белок, он содержится в красном мясе. Также системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре.
Следом идет алкоголь. Он выводит жидкость из организма. И на последнем месте – продукты, меняющие кислотность желудочного сока. Например, глутамат натрия (усилитель вкуса), передает "Вечерняя Москва".
Для поддержания иммунитета нужно есть продукты с содержанием витаминов D и А, кисломолочные продукты и овощи, а для жарки использовать нерафинированное масло.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"