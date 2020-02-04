Названы продукты, убивающие иммунитет

От них лучше отказаться

Диетолог перечислила продукты, которые негативно сказываются на состоянии иммунной системы человека.

"Иммунитет — это сторож, борющийся с внешними и внутренними врагами. Продукты могут содержать инфекции, грибок, трансжиры", - объяснила врач Елена Соломатина.

В первую очередь, это сахар. Он блокирует образование белых кровяных телец из-за чего страдает иммунная система, а также провоцирует диабет.

На втором месте – животный белок, он содержится в красном мясе. Также системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре.

Следом идет алкоголь. Он выводит жидкость из организма. И на последнем месте – продукты, меняющие кислотность желудочного сока. Например, глутамат натрия (усилитель вкуса), передает "Вечерняя Москва".

Для поддержания иммунитета нужно есть продукты с содержанием витаминов D и А, кисломолочные продукты и овощи, а для жарки использовать нерафинированное масло.

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