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Цены на авиаперелеты в России вырастут с 5 февраля

14:40
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Причина – корректировка к курсу доллара и евро

В ночь с 4 на 5 февраля стоимость билетов на международные рейсы для россиян увеличится на 3%. Перелеты дорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю, сообщила Ассоциация туроператоров России.
На взлет: россиян ждет резкий скачок цен на авиабилеты

Сейчас стоимость международных перелетов рассчитывается исходя из курса 69 рублей к 1 евро. Однако Международная ассоциация воздушного транспорта пересчитает курс валют для международных рейсов. За основу берется установка Центробанка – на 3 февраля это 71 рубль к 1 евро.

Ранее сообщалось, что за 2019 год российские перевозчики обслужили 128 миллионов пассажиров. Авиакомпании увеличили перевозки на 10,3% по сравнению с 2018 годом.

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