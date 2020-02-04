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Путин: поправки в Конституцию продиктованы жизнью

15:12
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Изменения основного закона страны - это естественный процесс

Президент России Владимир Путин объяснил смысл внесения поправок в Конституцию России.
Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

С момента принятия в 1993 году ее правили 15 раз, поэтому в сегодняшних изменениях нет ничего необычного. Путин отметил, что чем более широкой будет дискуссия о поправках, тем более народной будет Конституция. Однако затягивать с принятием не стоит. Рассмотрение поправок займет чуть больше трех месяцев.

"Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем-то другом. Все должно быть организовано соответствующим образом", - заявил Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

Президент заверил, что инициировал поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия - выборы главы государства должны проходить на альтернативной основе, а для того, чтобы ряд механизмов в стране работали как следует, пишет "Газета.Ru".

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью", - отметил российский лидер.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. С предложениями глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию в январе.

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