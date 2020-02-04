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Звезду "Великолепного века" посадили в тюрьму на 16 лет

14:58
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Он попал в криминальную историю в 2018 году

Турецкий актер Аднан Коч, который сыграл в сериале "Великолепный век", получил 16 лет и 8 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в ряде преступлений, включая незаконное ношение огнестрельного оружия, захват заложников и оказание вооруженного сопротивления полиции.
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Как передает РИА Новости, к такому же тюремному сроку приговорили брата актера Ахмета. Другие фигуранты дела получили разные сроки заключения, самый большой из них - 17 лет и 6 месяцев.  

Аднана Коча и пятерых других человек задержали во время антинаркотической операции. Это произошло в марте 2018 года в турецком кафе. Подозреваемые попытались уничтожить улики, ранили шестерых полицейских и взяли стражей порядка в заложники. При себе у них нашли запрещенные вещества. 

38-летний Аднан Коч снялся в таких сериалах, как "Великолепный век" и "Восток-Запад".  

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