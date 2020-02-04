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Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

14:54
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака

4 февраля - всемирный день борьбы против рака. В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, в акции участвуют почти 70 клиник. Крайне важно обнаружить недуг на ранней стадии, тогда шансы на выздоровление гораздо выше. Но даже в сложных случаях специалистам удаётся спасать жизни.

Бороться с недомоганием 47-летний Артур Гусейнов из Ямало-Ненецкого автономного округа  пытался самостоятельно месяцами, а обратился к врачам только после того, как встал на весы.

Врачи озвучили страшный диагноз: в правом надпочечнике у мужчины огромных размеров раковая опухоль. Она сдавила и уже успела поразить соседние органы - печень, поджелудочную железу и правую почку.

С таким специалисты из местной больницы, куда обратился Артур, прежде никогда ещё не сталкивались. Пациента решили направить в столицу - в Национальный медицинский исследовательский центр имени Блохина. Перед хирургами из онкоцентра  встал выбор: следовать стандартным методам, что значило бы удалить и почку, и часть печени, и поджелудочную железу, то есть неминуемо привести пациента к инвалидности. Или искать уникальное решение.

"Сложность и уникальность этой операции в том, что нам удалось аккуратненько миллиметр за миллиметром отделить эту опухоль от печени, от почки, тем самым сохранив пациенту шансы на последующее лечение", - рассказал старший научный сотрудник абдоминального отделения НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Блохина Максим Никулин.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Правильность выбранной хирургами тактики подтвердило и гистологическое исследование. Теперь дело за химио и лучевой терапиями. Медики уверены: у Артура есть все шансы на полное выздоровление.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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