Путин о поступке экс-главы Чувашии: "Это безобразие"

Без уважения к людям чиновником быть нельзя

У Владимира Путина нет данных о причастности бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к коррупционным преступлениям. Об этом глава государства заявил во время общения с общественностью в Череповце.

"Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Президент рассказал, что ко всем чиновникам есть одно требование, без которого невозможно работать. Это уважение к людям. Если у человека нет этого качества, он должен оставить это место и найти себе другое применение.

"То, что я увидел в СМИ, привело к выводу, что Игнатьев лишен этого чувства. То, что я увидел - это безобразие", - заключил Путин.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии, а на следующий день губернатора с занимаемой должности уволил президент.

Увольнению предшествовали два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала глава региона предложил "мочить журналистов", которые пишут негативные материалы о республике. Затем во время передачи новой техники сотрудникам МЧС Игнатьев вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от неё.

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