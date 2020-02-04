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Во Франции признали провал политики изоляции России

15:02
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Париж выступает за восстановление отношений с Москвой

Ставить Россию в угол, как провинившегося школьника – плохая идея. Попытка изоляции Москвы ни к чему хорошему не привела, убежден посол Франции на Украине. Этьен де Понсен высказал свое мнение в интервью украинскому телеканалу "Громадське".
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Ситуация, когда Париж не разговаривал с Москвой, подвергал изоляции и держал дистанцию, не принесла плодов. Разве что годами не проводились собрания "нормандской четверки" и не было прогресса в решении конфликта в Донбассе, отметил французский посол.

"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности. У нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Москву в угол, как школьника в классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", — заявил де Понсен.

Дипломат напомнил, что президент Франции выступает за возобновление "требовательного" диалога с Москвой.  Эмманюэль Макрон намерен наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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