ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оскорбивший народ депутат вышел из "Единой России"

15:35
  • вторник
  • 04 февраля 2020

В региональном отделении партии надеются, что это станет уроком для остальных

Очередной член "Единой России" попал в скандал. Депутату из города Яранск Кировской области Дмитрию Епифанову пришлось написать заявление о выходе из партии после того, как он назвал жителей города "терпилами".

Чиновница в шубе из Керчи оправдалась за поздравление ветеранов
Подарившую блокадникам хлеб чиновницу в шубе уволили
Вручившая блокадникам хлеб "дама в шубе" передумала увольняться

Как сообщил изданию "Газета.Ru" руководитель местного исполкома партии Сергей Предко, Епифанов извинился перед жителями за свое высказывание.

"Считаю, что депутат совершил мужской поступок, извинившись перед жителями за свое высказывание, и принял ответственное решение. Считаю данный инцидент исчерпанным, он станет уроком для остальных", - отметили в региональном отделении ЕР.

Возмущение народа вызвал пост Епифанова в соцсети, в котором назвал жителей Яранска "терпилами", которые не умеют ничего, "кроме как писать в группе".

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. За короткое время чиновник оказался в центре двух скандалов.

Сначала на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава Чувашии призвал "мочить" журналистов, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание.

Однако уже через несколько дней чиновник неудачно "подшутил" над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Глава МЧС Евгений Зиничев счел такое поведение недопустимым, а Путин назвал поступок Игнатьева безобразием.

Вскоре Игнатьева исключили из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев заявил, что разгоревшийся скандал - это "происки конкурентов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Партия "Единая Россия"
Партия "Единая Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.