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С москвички "сняли порчу" за 3 миллиона

15:29
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Мошенники убедили женщину взять кредит

Три миллиона рублей заплатила жительница столицы за то, чтобы избавить свою семью от наведенной порчи. В том, что проклятие существует, 51-летнюю женщину убедила лжегадалка, которая подошла к ней на улице 1905 года.
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С мошенницей по имени Галина москвичка столкнулась в сентябре 2019 года. Злоумышленница заявила, что на семью столичной жительницы наложена порча. Испугавшись слов гадалки, женщина оформила кредит и перевела на счет Галине свыше 3 миллионов рублей, передает РЕН ТВ.

Вскоре москвичка поняла, что ее обманули. В полицию пострадавшая обратилась только в феврале. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

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