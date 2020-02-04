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"Я изменилась": Воеводина получила лицензию на оружие

15:35
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Она перестала заводить новые знакомства

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина опасается за свою жизнь. 27-летняя красавица призналась, что стала подозрительной. 
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"Я изменилась. Я никогда не буду прежней. У меня нет новых друзей. Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Ни в этой жизни", - написала Оксана Воеводина в Instagram. 

Модель выложила видео, на котором она позирует в изящном наряде в пустыне. 

- Очень красивая! Сексуальный образ! - пишут в комментариях. 

- Хочу пожелать вам только самого хорошего. Вы и ваш маленький солнышко этого достойны. Все проходит, и это пройдет. 

- Завораживающе красиво! 

- Великолепная королева. 

- Ты заслуживаешь быть счастливой. Иногда тебе нужно быть эгоистичной для собственного блага. 

Как пишет "СтарХит", Воеводина стала получать угрозы после того, как потребовала от отца своего сына недвижимость и ежемесячную финансовую помощь. "Жизнь ребенка зависит от ее действий. У нее сейчас очень много врагов, причем тайных", - рассказал источник портала. 

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Они поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную. По некоторым данным, он сомневается, что является отцом ее ребенка.  

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