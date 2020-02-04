"Я изменилась": Воеводина получила лицензию на оружие

Она перестала заводить новые знакомства

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина опасается за свою жизнь. 27-летняя красавица призналась, что стала подозрительной.

"Я изменилась. Я никогда не буду прежней. У меня нет новых друзей. Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой. Ни в этой жизни", - написала Оксана Воеводина в Instagram.

Модель выложила видео, на котором она позирует в изящном наряде в пустыне.

- Очень красивая! Сексуальный образ! - пишут в комментариях.

- Хочу пожелать вам только самого хорошего. Вы и ваш маленький солнышко этого достойны. Все проходит, и это пройдет.

- Завораживающе красиво!

- Великолепная королева.

- Ты заслуживаешь быть счастливой. Иногда тебе нужно быть эгоистичной для собственного блага.

Как пишет "СтарХит", Воеводина стала получать угрозы после того, как потребовала от отца своего сына недвижимость и ежемесячную финансовую помощь. "Жизнь ребенка зависит от ее действий. У нее сейчас очень много врагов, причем тайных", - рассказал источник портала.

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Они поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную. По некоторым данным, он сомневается, что является отцом ее ребенка.

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