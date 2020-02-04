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Медики вылечили более 700 заболевших китайской пневмонией

15:47
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Число зараженных в мире превысило 20 тысяч

Более семи сотен человек во всем мире вылечились от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Число жертв этого заболевания, по последним данным, достигло 426 человек, сообщает портал DXY.cn.
Минздрав готов к распространению коронавируса в России

Как сообщается, в настоящее время коронавирусом в мире заражены 20,5 тысяч человек. Смогли выздороветь 704 человека.

О вспышке нового типа пневмонии в китайском городе Ухань власти Поднебесной сообщили 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудитель заболевания - коронавирус 2019-nCoV. Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР. Пропускать некоторых граждан будут только в аэропорту Шереметьево. На территории страны зафиксированы два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

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