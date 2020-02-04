Приближает смерть: к чему может привести частое употребление мяса

Риски неизлечимого заболевания возрастают

Американские ученые доказали опасность красного мяса, птицы и колбас для человеческого организма.

Частое употребление этих продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития онкологии, заявили медики из университетов Чикаго и Нью-Йорка.

Исследователи проанализировали данные около 30 тысяч человек, средний возраст которых составлял 53,7 года. Им было поручено вести дневник питания на протяжении 30 лет – всего периода наблюдения.

Результаты показали, что еженедельное употребление мяса на 3-7 повышает риск получить рак и болезни сердца, а две порции мяса птицы в неделю на 4% повышает риск преждевременной смерти.

Специалисты советуют отказаться от переработанного мяса, включая колбасные изделия и мясные нарезки, а также жареной курицы. Для получения необходимого количества белка лучше есть рыбу, орехи и бобовые.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"