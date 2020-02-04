Жена Юдашкина покатала внуков на санках (видео)

Малыши остались довольны

Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила в Instagram видео и фотографии с внуками - трехлетним Анатолием и годовалым Аркадием.

Марина Юдашкина любит проводить время с внуками. На этот раз она вышла с ними на прогулку, чтобы насладиться обилием снега. Супруга модельера прокатила малышей на санках и ватрушке, а затем поиграла с ними на детской площадке.

"Прогулка! Пока не идет дождь", - написала Марина Юдашкина. Судя по фотографиям, мальчишки остались довольны времяпрепровождением с бабушкой.

- Пупсята! - написала в комментариях телеведущая Эвелина Хромченко.

- Счастливы внуки - счастлива и бабушка.

- Клевые пушистики.

- Солнышки.

- Вы очень красивая и теплая. В Вас такой запас любви!

Отметим, что Марина работает менеджером в Доме моды Юдашкина. В 2016 году ее дочь Галина родила первого сына, а через год - второго.

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