Путин рассмешил участников встречи в Череповце

Речь на мероприятии зашла об образовательных программах

Президент Владимир Путин во вторник рассмешил участников встречи с представителями общественности в Череповце. Бурную реакцию вызвала аббревиатура ПООП - примерные образовательные программы. ТВЦ.RU публикует видео с мероприятия.

Ректор череповецкого университета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на ПООПы, которые сейчас рассматриваются как стандарт. "Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" - спросил у Путина Афанасьев.

В ответ президент успокоил главу вуза: "Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер". Речь Путина про ПООПы вызвала смех в зале.

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