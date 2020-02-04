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Голикова: возвращающиеся из Китая россияне здоровы

16:24
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Тем не менее, их разместят на карантин в Тюменской области

Тюменская область определена как зона карантина для граждан, возвращающихся из Китая. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге во вторник. По ее словам, они будут обеспечены всем необходимым.

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Всего в списке 147 человек. Это не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС и Украины. Они после двухнедельного карантина при желании смогут выехать в свои страны. Голикова заверила, что все эвакуированные из Китая граждане здоровы. 

"Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", - заявила вице-премьер, ее слова приводит "Интерфакс".

Голикова также рассказала о состоянии двух человек, у которых был подтвержден коронавирус. У них легкая степень заболевания, поэтому врачи не могут выделить штамм для разработки вакцины.

Ранее Россия направила два самолета Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из китайского города Ухань. На его борту находятся медики и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 20000 человек. По данным на 4 февраля, скончались уже 425 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

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