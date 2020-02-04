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Во Франции зарезали чеченского блогера

16:33
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Речь может идти о заказном убийстве

Чеченского блогера Имрана Алиева, более известного как Мансур Старый, нашли мертвым в номере отеля Coq Hardi ("Смелый петух") французского города Лилль.

Как сообщает издание La Voix Du Nord, 44-летний Алиев погиб в результате нападения 30 января. Тело мужчины обнаружили сотрудники отеля, которые забеспокоились после того, как постоялец не покинул номер в положенное время. Рядом лежал нож, пишет издание argumenti.ru.

В преступлении подозревают второго чеченца, который проживал вместе с Алиевым в одном номере. Газета Le Monde не исключает, что речь может идти о заказном убийстве с политической подоплекой.

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