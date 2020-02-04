К звезде "Зачарованных" вернулся рак в терминальной стадии

Шеннон Доэрти борется с недугом уже пять лет

Звезда сериала "Зачарованные" Шеннон Доэрти призналась, что борется с раком груди в четвертой стадии.

Онкологию Шеннон диагностировали в 2015 году. Несколько лет назад 48-летняя актриса рассказала, что вошла в стадию ремиссии, однако коварная болезнь отступила ненадолго.

В 2019 году рак вернулся. Доэрти долгое время не хотела рассказывать фанатам об этом, однако на шоу Good Morning America решила больше не скрывать страшный диагноз.

"Я на 4 стадии, мой рак вернулся. Я все еще борюсь. И не собираюсь сдаваться. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами", - сказала актриса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"