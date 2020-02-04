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Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

18:02
  • вторник
  • 04 февраля 2020

В медучреждении завершился капитальный ремонт гематологического корпуса

В Боткинской больнице завершился капитальный ремонт гематологического корпуса. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин. В обновлённом здании для пациентов создали комфортные условия. Есть круглосуточный стационар на 120 коек, установлено новейшее оборудование.

Полный цикл лечения заболеваний крови - в одном месте. Это стало возможно после реконструкции гематологического корпуса Боткинской больницы. В здании провели капитальный ремонт, установили самое современное оборудование, создали одно-, двух- и трёхместные палаты повышенной комфортности. А главное - здесь появились два новых уникальных отделения. В частности, специализированная реанимация для гематологических больных.

"Стандартное реанимационное оборудование, современный аппарат для проведения заместительной почечной терапии, стерильный микроклимат, создаваемый с помощью фильтров высокой степени очистки. Одна из особенностей этих больных - низкий иммунитет", - заявил заведующий отделением реанимации гематологического корпуса городской клинической больницы им. С.П. Боткина Евгений Богураев.

Также впервые создано отделение трансплантации костного мозга с банком и крио­хранилищем клеточного материала. В боксах - стерильные условия: стены и потолок обрабатываются мощными антисептиками, а специальный фильтр на потолке постоянно очищает воздух.

"Последние два года делаем небольшое количество трансплантаций, 10-12 в год. Наша задача - 100-150, потребность огромная, в том числе надо делать донорские трансплантации - это возможно только в условиях повышенной стерильности", - рассказал заведующий отделением трансплантации костного мозга городской клинической больницы им. С.П. Боткина Владимир Воробьёв.

Первых пациентов примут уже в марте. В год здесь смогут пройти лечение до шести тысяч человек - это почти на треть больше, чем до ремонта. Эксперты уже называют новый гематологический центр лучшим в России. Сегодня результаты реконструкции оценил Сергей Собянин.

Мэр Москвы осмотрел отделение диагностики с оборудованием экспертного класса - аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной терапии, УЗИ, эндоскопами - и два новых уникальных отделения.

Боткинская больница - одна из крупнейших в России и Европе, важно, чтобы она была одной из лучших. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошёл к завершению, в этом году он будет завершён. Это 4 корпуса, достаточно больших: офтальмологический, патологоанатомический,  гинекологический и корпус, который является центром для лечения заболеваний крови. Суперсовременный, с хорошим оборудованием, корпус,  который будет обеспечивать еще и онкологическую помощь", - объяснил Собянин.

Мэр отметил, что предстоит большая работа по реконструкции еще семи корпусов Боткинской больницы. Пять из них отремонтируют уже в этом году.

"На территории Боткинской больницы с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса, 14 тысяч квадратных метров, который будет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание скорой медпомощи", - сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Это не просто ремонт корпусов, внедрение самых современных технологий, стажировки наших врачей и медсестер в лучших международных практиках, это обязательно даст свои результаты", - сказал главврач больницы Алексей Шабунин.

Полностью программу модернизации Боткинской больницы планируется завершить к 2023 году.

Полина Кастрицкая, Александр Ивановский, Александр Савин, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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Боткинская больница
Боткинская больница
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
Боткинская больница
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