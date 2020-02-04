Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством"

Также заслуженный военачальник получил юбилейную медаль "75 лет Победы в ВОВ"

Маршалу, последнему министру обороны СССР Дмитрию Язову вручили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Эта награда присуждена за "большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи", передает "ТВ Центр".

Также заслуженный военачальник получил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

"Хотел бы от всех нас поблагодарить вас и пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для вас", - сказал во время вручения ордена глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Дмитрию Язову - 95 лет. С мая 1987 года по август 1991 он возглавлял силовое ведомство страны. За эти годы он сумел повысить боеспособность армии. При нём происходил вывод войск из Афганистана. Язов воевал в Великую Отечественную войну. Чтобы попасть на фронт, ему пришлось приписать себе лишний год. За подвиги в годы войны он был награжден орденом Красной Звезды.

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