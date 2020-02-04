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"Белые каски" сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

17:41
  • вторник
  • 04 февраля 2020

На кадрах - человеческие жертвы и густой желтый дым

Организация "Белые каски" совместно с террористами отсняли в провинциях Идлиб и Зерб постановочное видео о якобы применении войсками Сирии "отравляющих веществ".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон. В ролике показаны последствия "химической атаки": человеческие жертвы и густой желтый дым.

В Минобороны России заявили, что "Белые каски" планируют использовать ролик для распространения в соцсетях для тиражирования западными и арабскими СМИ.

Ранее в российском Центре по примирению призвали всех участников отказаться от реализации преступных планов. А Турцию - оказать давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для предотвращения инсценировки.

Видео: "Белые каски" готовят провокацию в Идлибе

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