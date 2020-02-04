Путин остановил кортеж в Череповце ради мерзнущих россиян

Президент вышел к людям

Президент России Владимир Путин специально остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца (Вологодская область).

Несмотря на мороз (сейчас в Череповце -5), местные жители выстроились по пути следования президента и пытались привлечь его внимание.

"Как добрались? Как ваше здоровье?", - спросили из толпы.

"Замерзнете же здесь… Вы же замерзли", - обратился Путин к гражданам своей страны, пожал присутствующим руки и удалился к машинам.

4 февраля Путин приехал в город Череповец Вололгодской области. Глава государства посетил местный химико-технологический колледж, городской Центр боевых искусств и провел встречу с представителями общественности.

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