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Опубликовано письмо Виктора Началова к умершей дочери

19:13
  • вторник
  • 04 февраля 2020

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Родные Юлии Началовой выпустили книгу о покойной певице. Авторами "Юлия Началова. Письма отца к дочери" стали любимая тетя Юлии Антонина Владимирова и отец Виктор Началов.
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"Это реквием. Больше сказать нечего. <...> Нерв, эмоция и боль. От себя могу сказать: я очень горда, мы сделали это!", - написала в Instagram помощника Началовой Анна Исаева.

На 256 страницах описана жизнь артистки, ее детство, школьные годы, музыкальная карьера, передает интернет-портал "Дни.ру". Из опубликованных в интернете отрывков можно узнать, что семья Началовых ждала мальчика и появление Юлечки 31 января 1981 года в 23:05 стало для них неожиданностью, особенно для отца.

"Девочка… Дочь… Но как же так? Я уже придумал, как буду учить сына играть на гитаре! Учить петь. Дочь… А ведь мы даже не придумали для нее имени", - беспокоился отец. 

Биографические очерки разбавляют письма-размышления Виктора Началова, который обращается к покойной дочери, говорит ей то, что не успел сказать. Строки обнажают всю боль, которую чувствует отец, потерявший единственного ребенка.

"Тебя нет с нами. Я поднимаю голову, но вместо высокого просторного неба вижу каменный потолок, давящий своей тяжестью. Тебя нет с нами…", - пишет Виктор Началов.

Также скоро выйдет фильм о жизни Юлии Началовой. По словам Исаевой, родные покойной уже видели картину и остались довольны.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Как выяснилось перед смертью, у нее был целый букет болезней – подагра, красная волчанка и гангрена, возникшая на фоне диабета.

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