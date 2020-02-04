Минобороны показало посадку самолета, прибывшего в Китай для эвакуации россиян

Всего из Китая в Россию перевезут 147 человек
В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, приземлился первый самолет ВКС России.
Российские военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии прибыли в Китай для проведения первичного осмотра россиян и их эвакуации на родину.
Минобороны показало видео посадки самолета в Китае. На кадрах можно увидеть врачей в специальных защитных костюмах. ТВЦ.RU публикует это видео.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что всего из Китая в Россию перевезут 147 человек. Она уточнила, что это не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС и Украины. Всех их отвезут в Тюменскую область на двухнедельный карантин. Вице-премьер подчеркнула, что все люди здоровы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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