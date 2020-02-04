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"Хотели привлечь внимание": историк оправдался за Киану Ривза в учебнике

19:52
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Актер появился на фотографии 1932 года

Автор учебника Игорь Щупак объяснил появление актера Киану Ривза в украинском учебнике по всеобщей истории.

По его словам, это было сделано специально, чтобы привлечь интерес к предмету не только среди школьников, но взрослых людей.

"У этого есть своя короткая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - рассказал Щупак на своей странице в Facebook.

 

Историк отметил, что часто использует в своих материалах мемы и карикатуры, чтобы ученики лучше усваивали информацию, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Так, в 90-х годах Щупак разместил портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". Никто подвоха не заметил.  

Ранее журналисты нашли в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс американского актера Киану Ривза на фотографии "Обед на небоскребе", сделанной в 1932 году.

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