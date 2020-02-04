Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил "Почту России"

Он сменил на этом посту Николая Подгузова

Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера Максима Акимова на пост гендиректора сроком на пять лет. Об этом сообщили в компании.

Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов заявил в соцсети, что останется в компании. Он займет должность первого заместителя гендиректора "Почты России".

Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку в середине января. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Часть вице-премьеров и министров вошли в состав нового правительства.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все бывшие члены правительства России нашли новое место работы.

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