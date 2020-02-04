ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил "Почту России"

20:27
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Он сменил на этом посту Николая Подгузова

Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера Максима Акимова на пост гендиректора сроком на пять лет. Об этом сообщили в компании.

Новые лица российского правительства
Эксперты оценили новый состав правительства

Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов заявил в соцсети, что останется в компании. Он займет должность первого заместителя гендиректора "Почты России".

Российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку в середине января. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Часть вице-премьеров и министров вошли в состав нового правительства.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все бывшие члены правительства России нашли новое место работы.

Видео: Путин назначил Орешкина, Козака и Мединского на новые должности

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Максим Акимов
Максим Акимов
Владимир Путин и Максим Акимов
Владимир Путин и Максим Акимов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.