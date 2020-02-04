ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

20:47
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Москва якобы пытается обвинить поляков

Россия пытается по-своему интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым Польшу.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед польскими студентами.

"Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Французский президент призвал страны Европы строить свое будущее, опираясь на достоверные факты истории, защищая их от фальсификаций.

Польские власти пытаются возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада – и среди них Польша - вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.

В конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин рассказал, что польский посол в Третьем рейхе Юзеф Липски разделял некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России назвал Липски "сволочью и антисемитской свиньей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.