Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

Москва якобы пытается обвинить поляков

Россия пытается по-своему интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым Польшу.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед польскими студентами.

"Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Pour votre génération, bâtissons une mémoire européenne partagée. pic.twitter.com/Xr9LWcnfBM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2020

Французский президент призвал страны Европы строить свое будущее, опираясь на достоверные факты истории, защищая их от фальсификаций.

Польские власти пытаются возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада – и среди них Польша - вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.

В конце декабря минувшего года президент России Владимир Путин рассказал, что польский посол в Третьем рейхе Юзеф Липски разделял некоторые идеи Гитлера и даже предлагал поставить ему памятник. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России назвал Липски "сволочью и антисемитской свиньей".

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