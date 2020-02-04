Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

Тела Игоря Галя и его супруги Ирины нашли накануне в доме в центре Цхинвала

Стала известна причина внезапной смерти советник министра здравоохранения и соцразвития Южной Осетии Игоря Галя и его жены Ирины.

Как заявил "Интерфаксу" следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев, супруги скончались от отравления угарным газом. К такому вывод пришли российские эксперты.

Ранее по поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова генпрокуратурой республики была создана межведомственная следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств смерти Галя и его супруги. Их тела обнаружили 3 февраля в доме в центре Цхинвала, где они проживали.

Игорь Галь - доктор медицинских наук. Долгое время он работал в московской городской клинической больнице № 68, а в составе столичного Департамента здравоохранения реформировал оказание услуг скорой помощи. В 2016 году его командировали в качестве советника в Южную Осетию, где он помогал проводить масштабную реформу медицины.

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