Конституция, хамство чиновников и наука: что обсуждали в Череповце Путин и общественность

Вопросы, которые были подняты на мероприятии, вышли далеко за рамки повестки

Важные новости во вторник весь день приходили из Череповца. Этот индустриальный город, стал площадкой для встречи президента с представителями общественности. Основной темой рабочего визита Владимир Путина была заявлена подготовка кадров для экономики и социальной сферы. Но вопросы, которые были подняты на мероприятии, вышли далеко за рамки повестки.

Такой представительной делегации в Череповце, наверное, никогда не было. Уже на улице президента ждали горожане.

Глава государства, зампреды, профильные министры и руководители ведомств. Все те, кто уже на этой неделе соберутся в Кремле на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. О проблемах и путях их решения говорят теперь не только в помпезных залах и чиновничьих кабинетах, а вот так - на местах. Причем с теми, кого эти проблемы касаются напрямую. Президенту важно услышать их мнение. Стране нужны квалифицированные кадры, поясняет Путин, общаясь с общественниками. Есть богатое советское научное наследие и сферы, где уже современная Россия занимает лидирующие позиции, например, программирование.

Развитие науки, конечно, тесно связано с развитием всего государства. Россия на пороге важных перемен и про бурное обсуждение поправок в Основной закон страны Путина вновь спросили. Предложений много, обсуждаются все. Так не погрязнем ли мы в поправках в Конституцию, потеряв самое главное - суть?

"Не хотелось бы погрязнуть ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, меня это только радует. Чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые были предложены. Потому что люди будут чувствовать себя сопричастными к этой работе. Они будут чувствовать себя соавторами этой работы. Именно поэтому я и предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить поправки. Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию. Я думаю, что мы все-таки уложимся в здравые сроки", - сказал Путин.

В связи с этим президент вспомнил 1993 год. Острый политический кризис. Вооружённые столкновения в столице. Когда на улицах Москвы, по сути, шли боевые действия и гибли люди.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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