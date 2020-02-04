Более 60 предложений поступило в рабочую группу по поправкам к Конституции

Их пообещали рассмотреть без спешки

Члены рабочей группы по изменению основного закона России во вторник обсудили идеи по усовершенствованию организации местной власти, расширению полномочий парламента и Госсовета. Говорили и о возможности подчеркнуть в Конституции роль науки в развитии страны.

Дискуссия по поводу поправок в Конституцию, которая сейчас охватила общество, с неменьшей силой ежедневно кипит и в рабочей группе, которая аккумулирует все эти предложения.

За всё время этой работы уже поступило более 60 предложений. Все их обсуждают и тщательно анализируют, прорабатывая сценарии того, как та или иная норма, в случае её внесения в Конституцию, могла бы повлиять на развитие страны. На всё это, конечно, необходимо время. Однако в рабочей группе уже подчеркнули, что никуда особенно и не спешат.

"Мы рассматриваем очень динамично, но без спешки, предложения, которые поступают. Это вполне укладывается в те примеры зарубежной и российской практики. Если посмотреть на зарубежную практику, то есть примеры. Например, во Франции статус конституционного совета изменился ровно за тридцать дней. Либо, если брать новейшие конституционные изменения в Бельгии и в Венгрии 2012 года, то там 36-37 дней", - сказала сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева.

Но главная цель не уложиться в конкретные сроки, а разработать и принять такие поправки, которые бы объединяли общество. То есть устраивали бы всех. Как, например, норма, согласно которой даже местный прокурор будет назначаться на должность президентом после согласования с Советом Федерации. В итоге прокурорская система в стране станет единой, а её кадры на местах - независимыми.

"Я думаю, что это достаточно важный факт, чтобы человек был в своих решениях, в своих подходах свободен от какого-либо давления, в том числе и на местном уровне", - заявил председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Консенсус в принципе найден и по реформе Конституционного суда. Его состав предложено сократить с 19 до 11 судей, при этом значительно расширив полномочия этого органа власти.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина:

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