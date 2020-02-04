Самолет с россиянами вылетел из Уханя в Россию

Эти люди здоровы, но две недели они проведут под медицинским наблюдением в Тюменской области

Распространение коронавируса пока не переросло в пандемию. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания, помимо Китая, зафиксированы в 23 странах. Число заболевших в КНР превысило 20 тысяч. Более 420 человек скончались. В эпицентр заражения – Ухань - прибыли самолеты российских ВКС. Один из них уже отправился в обратный путь с 80 пассажирами. Перед тем, как попасть домой, вывезенные из Китая две недели проведут под медицинским наблюдением в Тюменской области.

Последние проверки до приема первых гостей из эпицентра заражения коронавирусом – китайского города Ухань. Готовность максимальная. Лечебно-реабилитационный центр, несмотря на обилие людей в халатах и масках, похож, скорее, на загородный пансионат. Расположен в 30 километрах от Тюмени в окружении настоящей сибирской природы. Комнаты укомплектованы всем необходимым: от современной сантехники до холодильников и электрочайников.

"Именно Тюменская область, как наиболее подготовленный регион, примет возвращающихся из Китая людей. Причем, не только россиян, но и граждан Украины и стран Евразийского экономического союза. Всего 147 человек. Во вторник в эвакуации были задействованы два из пяти запланированных для этого военно-транспортных самолетов ИЛ-76МД ВКС России. Борты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты, укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами. Эвакуация проходит в сопровождении военных медиков и специалистов-вирусологов из Министерства обороны. При приземлении самолетов на территории Китая все, включая, экипаж, надевают защитные костюмы. По прибытию в Россию все вывезенные из КНР пройдут 14-дневный карантин. Так предписывают международные требования", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина, тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией. Мы будем за ними четко наблюдать. Не надо ничего бояться", - объяснила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

В нашей стране на прошлой неделе были выявлены два первых случая коронавируса, оба заболевших - граждане Китая. Пугающей динамики нет, новых заболевших тоже. Тем не менее, правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранцев с территории Китая. С сегодняшнего дня для этой категории пассажиров наша граница на замке во всех аэропортах. Накануне было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, с 1 февраля -регулярные авиаперевозки, а с 14 числа ограничат и чартерные перелеты в Китай.

Там общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса перевалило за 20 тысяч человек. В списке жертв к вечеру вторника - почти 430 человек. Причем, 97% всех летальных исходов - в провинции Хубэй, где находится заблокированный теперь от внешнего мира город Ухань. Улицы других китайских мегаполисов опустели. Людям настоятельно рекомендуют не покидать свои дома. Всемирная организация здравоохранения, признавая вспышку коронавируса чрезвычайно ситуацией международного масштаба, тем не менее, считает, что о пандемии говорить пока преждевременно.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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