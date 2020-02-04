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В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

21:06
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Его планируют открыть в течение двух лет

Один из корпусов Боткинской больницы будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение, которое планирует открыть в течение двух лет. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это "уникальное решение" было принято на днях.

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"Чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам. Я надеюсь, что в течение полутора-двух лет мы и этот корпус отремонтируем и введем в эксплуатацию", - заявила Ракова.

Весной 2020 года в Боткинской больнице начинается строительство нового корпуса скорой помощи, передает ТВЦ.RU.

"На территории Боткинской больницы уже с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса - 14 тыс. кв. м, который

По словам Раковой, он будет одним из самых современных, полностью оборудованных, и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным.

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что строительство корпуса скорой помощи планируется завершить в 2023 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонта гематологического корпуса больницы им. Боткина.

Видео: Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

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