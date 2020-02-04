В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

Его планируют открыть в течение двух лет

Один из корпусов Боткинской больницы будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение, которое планирует открыть в течение двух лет. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это "уникальное решение" было принято на днях.

"Чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам. Я надеюсь, что в течение полутора-двух лет мы и этот корпус отремонтируем и введем в эксплуатацию", - заявила Ракова.

Весной 2020 года в Боткинской больнице начинается строительство нового корпуса скорой помощи, передает ТВЦ.RU.

"На территории Боткинской больницы уже с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса - 14 тыс. кв. м, который

По словам Раковой, он будет одним из самых современных, полностью оборудованных, и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным.

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что строительство корпуса скорой помощи планируется завершить в 2023 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонта гематологического корпуса больницы им. Боткина.

Видео: Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

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