Наливает за 40 секунд: в Японии тестируют улыбчивого робота-бармена

В японской сети пабов "Еронотаки" (Yoronotaki) начали тестировать робота-бармена, способного налить пиво или смешать коктейль за 40 секунд.

Роботов изготавливает компания QBIT Robotics, его стоимость составляет 82 тысячи долларов, что равно трем годовым зарплатам обычного бармена. У аппарата, оснащенного искусственным интеллектом, есть забавное "лицо" на планшетном компьютере, способное улыбаться и разговаривать с клиентами во время приготовления напитков.

Тестовый период составит два месяца, после которого паб решит, оставить ли такого помощника себе, пишет газета "Коммерсант". Аналогичные уже работают на раздаче кофе.

The fifth wave of coffee is approaching; robots will upgrade Japan’s café experience, making it more entertaining. Find out what they can do: https://t.co/CcNqkZ5s1C #InnovationJapan #Society5_0 pic.twitter.com/bVr0pLtZrO