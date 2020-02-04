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Наливает за 40 секунд: в Японии тестируют улыбчивого робота-бармена

21:36
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Он не бездушный, у него есть "лицо"

В японской сети пабов "Еронотаки" (Yoronotaki) начали тестировать робота-бармена, способного налить пиво или смешать коктейль за 40 секунд.

Роботов изготавливает компания QBIT Robotics, его стоимость составляет 82 тысячи долларов, что равно трем годовым зарплатам обычного бармена. У аппарата, оснащенного искусственным интеллектом, есть забавное "лицо" на планшетном компьютере, способное улыбаться и разговаривать с клиентами во время приготовления напитков. 

Тестовый период составит два месяца, после которого паб решит, оставить ли такого помощника себе, пишет газета "Коммерсант". Аналогичные уже работают на раздаче кофе.

Роботы становятся все более востребованы в Японии. Как пишет Reuters, страна страдает от дефицита кадров из-за стремительно стареющего населения - количество людей старше 65 лет выросло почти до трети от всего населения страны.

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