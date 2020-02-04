Помпео ошарашил новым заявлением по Крыму

Неожиданный поворот от Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина навсегда потеряла Крым.

Об этом он сообщил на одной из закрытых встреч с крымской активисткой Эминой Джапаровой во время январского посещения Украины, пишет украинское издание НВ.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", - передал один из участников встречи высказывание Помпео по Крыму.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом на Украину в ночь на 31 января. Он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

Крым, Донбасс и импичмент: о чем говорили Зеленский и Помпео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"