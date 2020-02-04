ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

22:52
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Президенты также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.
"Белые каски" сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

"В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии", - говорится в сообщении администрации президента Турции (цитата по РИА Новости).

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак.

Президенты также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

В понедельник Минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Позже Эрдоган уточнил, что погибли пять военных и трое гражданских.

В начале январе в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, однако Анкара вскоре обвинила Дамаск в его нарушении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.