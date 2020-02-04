Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

Президенты также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.

"В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии", - говорится в сообщении администрации президента Турции (цитата по РИА Новости).

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак.

Президенты также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

В понедельник Минобороны Турции сообщило, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Позже Эрдоган уточнил, что погибли пять военных и трое гражданских.

В начале январе в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, однако Анкара вскоре обвинила Дамаск в его нарушении.

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