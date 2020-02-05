"На этом пойле делают деньги": назван самый опасный алкоголь

Эксперты посоветовали брать пример с французов

Специалисты перечислили алкогольные напитки, от которых лучше отказаться, и назвали самое полезное для здоровья спиртное.

Психиатр, нарколог, врач-психотерапевт Даниил Покровский выразил мнение, что в России следует запретить пиво. По его словам, этот напиток содержит вредные для организма соединения, в том числе кардиотоксичный металл кобальт. Бутылка пива объемом 375 миллилитров содержит предельно допустимую для человека суточную дозу кобальта, отметил специалист.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного. Как иллюстрацию опасности кобальта приведу пример: в средние века художники жили мало. Одной из причин смерти нестарых людей была их постоянная работа с токсичной краской - кобальтом синим", - сказал Даниил Покровский, добавив, что любители пива тоже могут отравиться.

А вот директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов считает, что нет ничего хуже, чем дешевые имитации портвейна, а также слабоалкогольные коктейли и "шипучки", имитирующие вино. "В действительности это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом. Алкогольные производители делают на этом пойле огромные деньги, это хиты продаж", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Покровский и Тузмухамедов сошлись во мнении, что самым полезным алкогольным напитком является сухое красное вино. В нем много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. "Во Франции самое низкое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Многие склонны это объяснять тем, что жители Франции традиционно выпивают ежедневно в обед бокал сухого вина", - сказал сомелье, подчеркнув, что во всем надо знать меру.

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