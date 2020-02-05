Как Киану Ривз попал в историю Украины

В украинском учебнике для 10 класса появился известный актер

Интернет взорвала история о том, как Киану Ривза отправили почти на 100 лет назад. Никакой фантастики, сплошная наука. В знаменитой "Матрице" Нео прыгал из одной реальности в другую с помощью специальных препаратов и хитрых устройств.

Украинским историкам не понадобились все эти ухищрения, чтобы отправить Ривза в 1932 год, передает "ТВ Центр". Мог ли подумать скромный труженик Голливуда, что попадет в украинский учебник истории для 10 класса? На 58-ю страницу, где находится иллюстрация к параграфу "Соединенные Штаты Америки в период между войнами".

Известная всему миру фотография "Обед на небоскребе" была украшена героем Голливуда. Для пущей достоверности, наверное?

Учитывая, как на Украине пишут историю, Киану Ривз может стать героем периода Великой депрессии, да и почему только Киану Ривз? Вообще, на его месте может оказаться каждый. Каждый может войти в эту историю

Автор учебника Игорь Щупак пояснений не дает. Киану Ривз пока молчит. Видимо, еще не понимает, в какую реальность его забросили на этот раз.

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