В чем смысл поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем президент предлагает закрепить статус Госсовета в основном законе государства? Что означает признание приоритета Конституции над международным правом? И почему важно закрепить положение о создании единой системы публичной власти?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Я хочу обратить внимание на слова президента, что его предложения суммируют то, о чем говорилось в течение нескольких лет", - отметил сенатор.

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