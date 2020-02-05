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В чем смысл поправок в Конституцию

09:28
  • среда
  • 05 февраля 2020

Поправки в Конституцию подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем президент предлагает закрепить статус Госсовета в основном законе государства? Что означает признание приоритета Конституции над международным правом? И почему важно закрепить положение о создании единой системы публичной власти?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Я хочу обратить внимание на слова президента, что его предложения суммируют то, о чем говорилось в течение нескольких лет", - отметил сенатор.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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