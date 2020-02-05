Боевики атаковали окраины Алеппо самодельными фугасами

Обстрелы Алеппо усились, как только армия начала контрнаступление и потеснила боевиков от окраин

В Сирии боевики обстреляли самодельными фугасами окраины Алеппо, есть пострадавшие. В российском Центре по примирению сообщили, что провокация готовится и в соседнем Идлибе, где представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" сняли очередной постановочный видеоролик о якобы применении Дамаском химоружия против местных жителей. Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"