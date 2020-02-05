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Боевики атаковали окраины Алеппо самодельными фугасами

08:48
  • среда
  • 05 февраля 2020

Обстрелы Алеппо усились, как только армия начала контрнаступление и потеснила боевиков от окраин

В Сирии боевики обстреляли самодельными фугасами окраины Алеппо, есть пострадавшие. В российском Центре по примирению сообщили, что провокация готовится и в соседнем Идлибе, где представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" сняли очередной постановочный видеоролик о якобы применении Дамаском химоружия против местных жителей.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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