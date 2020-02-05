В Конгрессе порвали в клочья текст выступления Трампа

Пелоси демонстративно разорвала в Конгрессе текст речи президента США

Президент США Дональд Трамп в среду обратился с ежегодным посланием к Конгрессу, который в ближайшие дни должен поставить точку в деле об импичменте главы Белого дома.

Перед началом выступления Трамп отказался пожать руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Именно она инициировала процедуру отстранения от власти. Обращаясь к Конгрессу, американский лидер остановился на международной ситуации. Он назвал отношения с Китаем лучшими за всю историю, пообещал восстановить демократию в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, в очередной раз пригрозил Ирану и потребовал отказаться от ядерного оружия.

Своих граждан Трамп пообещал защищать от любых угроз, в том числе от коронавируса. Заявил, что США должны стать первой страной, которая установит свой флаг на Марсе и рассказал о небывалых достижениях.

"Рад сообщить вам, что наша экономика является лучшей, чем когда-либо, наша армия полностью реформирована, ее мощь не имеет себе равных в мире, наши границы безопасны, наши семьи процветают, наши ценности возрождены, наша гордость восстановлена, и, учитывая все вышеперечисленное, я говорю народу нашей великой страны и членам Конгресса - состояние нашего союза сильнее, чем когда-либо прежде", - сказал Трамп.

После того, как американский лидер завершил речь, Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией выступления Трампа, разорвала листы, передает "Газета.Ru".

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