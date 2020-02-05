Россиян заперли на судне с зараженными коронавирусом японцами

Посольство России выясняет ситуацию

Посольство России принимает меры для помощи согражданам, находящимся на круизном судне Diamond Princess. Лайнер стоит на рейде у берегов Японии, медики проверяют состояние почти 4 тысяч пассажиров и членов экипажа.

Круизное судно вышло из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. 3 февраля лайнер вернулся в Йокогаму, и врачи выявили среди пассажиров больных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV.

"По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина России. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие", - сказано в сообщении диппредставительства

Круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой – японские власти поставили его на карантин. Врачи осмотрели всех, находящихся на борту, подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Больных отправили в больницу префектуры Канагава. Как уточняют местные власти, на борту судна находятся граждане более чем 50 стран, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"