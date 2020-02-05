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Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" умер в 53 года

09:01
  • среда
  • 05 февраля 2020

В последние годы он редко работал по специальности

Актер Дмитрий Бульба, который снялся в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался на 54-м году жизни. 
Умер 25-летний игрок КВН. Последнюю неделю он был в коме

Как сказано на странице петербургского театра "Мастерская" в Facebook, Дмитрий Бульба умер ночью. Причина смерти не уточняется. О месте и времени прощания с актером сообщат позднее.

Коллеги называют Бульбу уникальным артистом и последним русским трагиком. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств. Работал в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева и в театре "На Литейном". Он особенно запомнился ролями в спектаклях "Преступление и наказание" и "Лес". 

По данным РИА Новости, Дмитрий Бульба сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Чернов. Chernov", "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и так далее. 

В последние годы Дмитрий Бульба редко работал по специальности. "Время от времени начинал репетировать в каком-нибудь спектакле, мелькал на небольших ролях в кино и сериалах, но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь", - говорится в сообщении "Мастерской". 

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