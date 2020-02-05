"Ови Великий": Овечкин сумасшедшим хет-триком спас свой клуб от позорного поражения

Александр все ближе к рекорду Уэйна Гретцки

Фанаты Александра Овечкина в восторге: их кумир еще раз подтвердил, что недаром его называют "Ови Великий". Плакат с этим званием и количеством забитых форвардом шайб – 698 - болельщики вывесили на воротах дома хоккеиста. Фотографию опубликовала в Instagram супруга спортсмена Анастасия Шубская.

Овечкин оформил третий хет-трик за шесть матчей и 27-й в карьере. Причем сделал это менее чем за 5 минут – а до этого заставил своих фанатов серьезно понервничать.

Встреча с аутсайдером – командой "Лос-Анджелес Кингс" - неожиданно началась тяжело для "Вашингтон Кэпиталз". Тем более, что их капитан ничего не предпринимал для того, чтобы исправить ситуацию. Ови бездельничал до 53 минуты матча.

Однако при счете 2:1, когда позорное для фаворитов поражение было близко, Овечкин все же решил взяться за дело. Чуть более чем за 4 минуты он сделал счет 4:2 в пользу "Кэпиталз". В активе Овечкина теперь 698 голов за время карьеры в НХЛ. Это восьмой результат в истории лиги. Первое место в списке пока занимает канадец Уэйн Гретцки – он забил за карьеру 894 шайбы, напоминает Sport24.

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