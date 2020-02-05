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Стало известно, когда выйдет новый сезон "Сватов"

09:40
  • среда
  • 05 февраля 2020

Съемки завершатся летом

Седьмой сезон комедийного сериала "Сваты" выйдет в эфир либо в конце 2020 года, либо в начале 2021 года. 
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Как пишет aif.ru, съемки нового сезона планируется завершить летом текущего года. На каком канале россияне смогут увидеть долгожданных "Сватов", пока не уточняется. 

Съемки сериала начались 28 января в белорусской деревне Дуличи. Съемочная группа и актеры разместились в доме Виктора и Светланы Празецких. По сценарию это жилье принадлежит главным героям.

"Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок", - рассказала kp.ru Светлана Празецких. 

По ее словам, им с мужем пришлось перенести всю мебель на второй этаж, потому что съемочная группа привезла свою. Съемки в доме Празецких пройдут в феврале и мае. Во время перерыва вся обстановка и аппаратура останется у супругов. "Но это все мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас", - заявила Светлана Празецких. 

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли актеру Федору Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. 

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Кадр из сериала "Сваты"
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