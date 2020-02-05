В России ужесточают наказание за задержку зарплаты

Нерадивым работодателям грозит до 10 лет заключения

Работодатели, задерживающие выплаты своим сотрудникам, могут отправиться в колонию на10 лет. Возможность ужесточения уголовного наказания за подобные нарушения рассматривают по поручению правительственной комиссии Следственный комитет и МВД.

Специалисты сейчас решают, возможно ли признать невыплату зарплаты преступлением средней тяжести – а в некоторых случаях даже тяжким. Если изменения в законодательство все же примут, то задержка выплат более чем на 2 месяца будет грозить работодателю пятью годами лишения свободы. В особо тяжелых случаях предприниматель может отправиться в колонию на 10 лет.

Сейчас за частичную невыплату как минимум двухмесячного жалования предусмотрено наказание до года лишения свободы, а за полную – до трех лет, напоминают "Известия". В МВД отметили, что сформулируют позицию по этому вопросу после того, как свою оценку даст СК. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей с ужесточением наказания не согласны – там считают, что предложенные санкции несоразмерны преступлению.

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