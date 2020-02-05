"Мне хочется послать Пригожина!" Семейная ссора Валерии попала на видео

Муж довел певицу до точки кипения

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему нравится, когда его интеллигентная супруга злится. Он уже дважды публикует в Instagram видео, на которых они с певицей Валерией выясняют отношения.

"Сейчас мне очень хочется послать Пригожина! Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: "До свидания!" - заявила Валерия на опубликованном видео. После этих слов артистка развернулась и ушла. За кадром звучит смех Пригожина.

Продюсер написал, что таким образом жена якобы отреагировала на просьбу записать ролик в Доме музыки. "Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака", - пошутил продюсер.

"Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки", - написала в комментариях Валерия.

На днях Иосиф Пригожин опубликовал похожее видео. Продюсер затеял спор по поводу того, что певица в каждое путешествие берет с собой напольные весы. "Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно", - рассказал Пригожин.

"Валерия такая хорошенькая, даже когда злится", - написали в комментариях к последнему видео. "Мне как раз она больше нравится, когда злится", - признался Иосиф Пригожин.

Поклонники пары не понимают, почему Иосиф и Валерия стали часто ругаться. Кто-то предположил, что это пиар, а кто-то считает, что в их отношениях наступил кризис. Впрочем, многие уверены, что супруги просто шутят.

- Почему Валерия последнее время раздражается так?

- Злая еще красивее.

- Сходите вместе к семейному психологу, он разберет ситуацию.

- После 16 лет брака всем хочется послать мужа.

- Вот как сразу видно воспитание Валерии. Интеллигентная она во всем и очень воспитанная. Повезло Вам с женой.

- Не расстраивайся, все наладиться, вы хорошая пара.

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