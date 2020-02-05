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"Мне хочется послать Пригожина!" Семейная ссора Валерии попала на видео

10:07
  • среда
  • 05 февраля 2020

Муж довел певицу до точки кипения

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему нравится, когда его интеллигентная супруга злится. Он уже дважды публикует в Instagram видео, на которых они с певицей Валерией выясняют отношения. 

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"Сейчас мне очень хочется послать Пригожина! Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто: "До свидания!" - заявила Валерия на опубликованном видео. После этих слов артистка развернулась и ушла. За кадром звучит смех Пригожина. 

Продюсер написал, что таким образом жена якобы отреагировала на просьбу записать ролик в Доме музыки. "Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака", - пошутил продюсер. 

"Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки", - написала в комментариях Валерия.  

На днях Иосиф Пригожин опубликовал похожее видео. Продюсер затеял спор по поводу того, что певица в каждое путешествие берет с собой напольные весы. "Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно", - рассказал Пригожин. 

"Валерия такая хорошенькая, даже когда злится", - написали в комментариях к последнему видео. "Мне как раз она больше нравится, когда злится", - признался Иосиф Пригожин. 

Поклонники пары не понимают, почему Иосиф и Валерия стали часто ругаться. Кто-то предположил, что это пиар, а кто-то считает, что в их отношениях наступил кризис. Впрочем, многие уверены, что супруги просто шутят.  

- Почему Валерия последнее время раздражается так? 

- Злая еще красивее.

- Сходите вместе к семейному психологу, он разберет ситуацию.

- После 16 лет брака всем хочется послать мужа.

- Вот как сразу видно воспитание Валерии. Интеллигентная она во всем и очень воспитанная. Повезло Вам с женой. 

- Не расстраивайся, все наладиться, вы хорошая пара.

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