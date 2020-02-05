Минобороны: заболевших коронавирусом на вернувшемся из Уханя в Тюмень самолете нет

Борт с россиянами приземлился в тюменском аэропорту Рощино

В Тюменскую область прибыл первый борт ВКС. Ил-76 доставил из китайского Уханя 80 пассажиров. Второй военно-транспортный самолет еще в пути. На его борту - 64 человека.

Из эпицентра вспышки коронавируса эвакуируют не только россиян, но и граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины. Их сопровождают медики. Зараженных среди вывезенных нет, тем не менее, все они останутся в больнице Тюменской области на двухнедельный карантин.

"По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено. Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина", - говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.

Вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 20 тысяч человек.

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