Россиян предупредили о мошенничестве с кредитами

Преступники создают "двойников" микрофинансовых организаций

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с оформлением кредитов. "Черные" кредиторы зачастую действуют под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний. Анекоторые создают "двойник" легальной микрофинансовой организации.

Схема, по которой действую мошенники, проста. Сначала гражданину выдают требуемую сумму денег, после чего кредитор пропадает на долгий срок. По условиям договора, процентная ставка растет и задолженность быстро увеличивается. Но возвращать кредит должнику просто некому.

Однако через какое-то время кредитор возвращается. И сразу требует погасить всю сумму с процентами, взыскивает долг через суд, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Эксперт напомнил, что в России действует запрет на взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд. Однако, многие россияне просто не знают о существовании такой нормы. Кроме того, заем может быть оформлен гражданско-правовым договором. И должнику придется доказать, что его случай – не единичный, а истец выдает займы на регулярной основе, пишет "Российская газета".

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