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Россиян предупредили о мошенничестве с кредитами

09:59
  • среда
  • 05 февраля 2020

Преступники создают "двойников" микрофинансовых организаций

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с оформлением кредитов. "Черные" кредиторы зачастую действуют под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний. Анекоторые создают "двойник" легальной микрофинансовой организации.
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Схема, по которой действую мошенники, проста. Сначала гражданину выдают требуемую сумму денег, после чего кредитор пропадает на долгий срок. По условиям договора, процентная ставка растет и задолженность быстро увеличивается. Но возвращать кредит должнику просто некому.

Однако через какое-то время кредитор возвращается. И сразу требует погасить всю сумму с процентами, взыскивает долг через суд, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Эксперт напомнил, что в России действует запрет на взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд. Однако, многие россияне просто не знают о существовании такой нормы. Кроме того, заем может быть оформлен гражданско-правовым договором. И должнику придется доказать, что его случай – не единичный, а истец выдает займы на регулярной основе, пишет "Российская газета".

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